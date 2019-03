Ultimo aggiornamento: 21:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I saperi contadini di un territorio sono il tessuto culturale su cui costruire il futuro agricolo sostenibile di una comunità e migliorare la redditività dei produttori.L'esempio del Biodistretto del Cilento come buona pratica da rinnovare anche nel Biodistretto della Via Amerina e delle Forre viene descritto dal libro del Prof Fabio Caporali ed Anna Nigro.Il libro infatti illustra il caso virtuoso di una azienda agrituristica a conduzione famigliare nello scenario del Bio-distretto Cilento come modello organizzativo di riferimento per uno sviluppo sostenibile del territorio.L’azienda, ridenominata “Anna dei sapori e dei saperi” (ASSi) per la sua valenza multifunzionale, coniuga gli aspetti della tradizione pastorale e agricola del Cilento con l’innovazione organizzativa basata sui moderni criteri agro ecologici.Il libro sarà presentato presso la Fattoria Lucciano a Civita Castellana alle ore 17 di mercoledì 3 aprile.Alla presentazione del Libro, oltre gli autori parteciperanno Famiano Crucianelli Presidente Biodisttretto della Via Amerina e delle Forre , Ovidio Profili Fattoria Lucciano, Associazione Produttori Biodistretto AgroEcoAmerina, Giuseppe Orefice Associazione Inner , Antonio Rosati Presidente ARSIAL e Onorevole Valerio Novelli Presidente VIII Commissione Agricoltura e Ambiente Consiglio Regionale del Lazio.Alla chiusura, seguirà rinfresco con i prodotti del Biodistretto della Via Amerina e delle Forre