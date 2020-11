Civita Castellana, il Biodistretto via Amerina alla fiera "Fa la cosa giusta”

Il Biodistretto della Via Amerina e delle Forre sarà presente alla fiera milanese in streaming “Fa la cosa giusta” fino a domenica.

L’incontro con il Biodistretto che comprende tredici comuni della bassa Tuscia organizzato dalla Regione Lazio, fa parte delle iniziative presentate e promosse all’annuale fiera del consumo etico e critico.

Durante l’evento Giorgio Felini, dirigente ed esperto storico del Biodistretto della Via Amerina e delle Forre La Via Amerina, farà il suo intervento nell’ambito della sessione titolata “Tra fascino bizantino e turismo rurale. In viaggio da Assisi a Roma lungo un territorio che ha fatto della sostenibilità ambientale la sua missione in tutti settori”.

L’incontro, che inizierà oggi alle 13 a questo link https://www.falacosagiusta.org/programma-culturale/la-via-amerina-tra-fascino-bizantino-e-turismo-rurale/ vedrà Felini parlare del turismo rurale e sostenibile lungo la Via Amerina, dei viaggi slow e dell’importanza della riscoperta delle bellezze naturali, dove il tempo è scandito dai cicli della natura e tutto assume una dimensione più a portata d’uomo. “Fa la cosa giusta” è organizzata da Terre di mezzo Eventi ed è l’evento più grande e riconosciuto a livello nazionale; è una fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili che nasce nel 2004 e cresce anno dopo anno in termini di visitatori, espositori e attenzione da parte dei media.

È quindi il luogo ideale per lo sviluppo di esperienze e percorsi di turismo sostenibile. I paesi che compongono il Biodistretto sono Civita Castellana, Gallese, Corchiano, Fabrica di Roma, Nepi, Calcata, Castel Sant’Elia, Canepina, Vasanello, Faleria, Orte, Vallerano e Vignanello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA