Civita Castellana, alla lotteria mettono in palio un loculo al cimitero

Torna con l'arrivo della primavera a Civita Castellana la Festa "de o Castelletto", domenica alle 15. Il goliardico appuntamento si svolge in uno dei vicoli più caratteristici del centro storico. Gli organizzatori spiegano che «qui che si registra l'età media e il numero di vedove più alto della città, tanto che le agenzie di pompe funebri hanno fatto a gara per offrire premi per la riffa». Per i premi della lotteria, hanno dato fondo a fantasia e spiritosaggini: ombrellini, costumi da bagno, creme solari scadute, ombrelloni usati, sedie da riparare, panche da verniciare, vasi da ricostruire, biciclette senza ruote, sedili di fiat 500 e via dicendo.L'appuntamento dura poco più di quattro ore con una serie di iniziative, tra cui una gara di dolci, una messa in onore di San Giuseppe (il patrono del vicolo), spazio giochi per i bambini, poesia dialettale con i poeti "analfabeti" , il saggio di danza con l'ultraottantenne Annalisa, i fuochi d'artificio e appunto la riffa (che mette in palio anche un loculo cimiteriale). Il tutto completamente gratuito, come il buffet finale offerto dagli abitanti del vicolo.Si tratta di una festa popolare senza contributi pubblici, che si sostiene con le sole sottoscrizioni dei tantissimi fan di questo appuntamento. A concludere la kermesse, l'elezione di Miss Castelletto e di Miss Castelletto nel Mondo, ossia di una ex residente del vicolo che è andata a vivere da un'altra parte... magari nel vicolo vicino.