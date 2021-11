Domenica 21 Novembre 2021, 10:38

Vita sempre più difficile per gli ambulanti che non rispettano le leggi a Civita Castellana. Un'operazione contro l'abusivismo commerciale è stata messa in atto ieri da parte della Polizia Locale.

Il comandante Alessandro Buttarelli e i colleghi hanno portato a termine un'operazione di contrasto al mercato dei prodotti contraffatti attraverso il monitoraggio di alcuni banchi del mercato settimanale, che è tra i più grandi della provincia. Gli agenti hanno sequestrato merce contraffatta consistente in capi di abbigliamento ed accessori marcati con loghi famosi e abilmente falsificati. Sono state elevate sanzioni per un importo superiore a 5000 mila euro. Non è la prima volta che la Polizia locale mette in atto blitz al mercato.

Ad ottobre nel corso dei controlli dello stesso tipo erano stati sequestrati alimenti privi di etichette che ne indicavano la provenienza e anche mal conservati. A carico dell'ambulante che oltre tutto era privo di licenza era stata elevata anche quella volta una sanzione di 5000 euro.