Civita Castellana, chiusa la strada che porta all'ufficio postale

L'agenda con i danni da maltempo continua ha riempirsi a Civita Castellana.

E' stata chiusa al traffico via Enrico Toti, strada che porta all'ufficio postale a causa della caduta di un grosso albero di noce. Disagi per gli utenti che debbono raggiungere gli uffici poichè è sbarrata anche la via d'accesso di via san Gratiliano per lavori edili. Unica strada percorribile è via Fratelli Rosselli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Disagi anche sulla provinciale Nepesina dove si viaggia a passo d'uomo a causa delle buche e allagamenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA