Civita Castellana, chiusa la circonvallazione Belvedere Faleri

Dopo il sopralluogo nel tardo pomeriggio di oggi dei tecnici comunali e del sindaco Franco Caprioli, è stata chiusa in via precauzionale al transito dei veicoli la circonvallazione Belvedere Faleri a Civita Castellana.L'arteria in un primo momento era stata chiusa solo parzialmente, tanto che da sabato si transitava a senso unico alternato a causa di uno smottamento del terreno sottostante.La pioggia delle scorse ore ha pregiudicato ancora di più la situazione e pertanto è stato deciso di chiuderla al traffico veicolare e pednale in maniera definitiva.L'arteria è importante poichè circonda il centro storico di Civita Castellana ed una via di collegamento con altri punti strategici della città.Il sindaco Franco Caprioli, insieme ai responabili e i dirigenti dell'ufficio tecnico ha predisposto una nuova segnaletica per rendere più facile agli automobilisti il transito.