Civita Castellana, anziana cade in casa: ricoverata a Belcolle

Un’anziana donna a Civita Castellana, che vive sola è caduta tra le mura domestiche ed è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco e trasferita a Belcolle con un ambulanza del 118.

L’intervento si è reso necessario, dopo l’allarme lanciato da un parente, poiché la porta dell’appartamento , oltre che blindata era chiusa dall’interno con una serratura di sicurezza e nessuno poteva entrare.

Per introdursi nell’abitazione che si trova al secondo piano di una palazzina di via Quattro Giornate di Napoli, è stato necessario pertanto utilizzare ( tra la curiosità della gente nonostante il coronavirus) le scale in dotazione dai Vigili.

Dopo averla forzato una finestra si sono trovati la donna a terra che si lamentava per la caduta che a quanto sembra gli ha provocato la rottura del femore.

Immediatamente è stata trasportata con ambulanza del 118 a Belcolle. © RIPRODUZIONE RISERVATA