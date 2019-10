Cioccofest e Sagra della castagna, numeri record a Caprarola all'ombra di Palazzo Farnese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Numeri importanti e bilancio più che positivo per Cioccofest 2019, la manifestazione sul cioccolato e le sue tante declinazioni ospita negli ultimi due fine settimana nel Viterbese. Per l'organizzazione sono stati quasi duemila gli ingressi a Palazzo Farnese, nella seconda domenica di Cioccofest e Festa della Castagna 2019 a Caprarola (Viterbo). Nell'ultima domenica, 13 ottobre, tanti hanno scelto di visitare Palazzo Farnese, gioiello dell’architettura rinascimentale che per l’occasione ha aperto le cucine storiche e i giardini monumentali anche di domenica.Soddisfazione per il risultato espresso dal Polo museale del Lazio, diretto da Edith Gabrielli e dall’architetto Marina Cogotti, direttrice di Palazzo Farnese: «Un risultato molto positivo - dichiara Cogotti - e una scommessa vinta con numeri da record che premiano il lavoro di tutto lo staff del museo». Ma soni i numeri complessivi di Cioccofest 2019 a risaltare. Nei due fine settimana a Caprarola sono stati circa 8mila gli ingressi totali al complesso farnesiano: tremila domenica 6 ottobre e i duemila di domenica 13 ottobre, con altrettanti duemila nei due sabati di apertura.La Pro Loco di Caprarola comunica di aver servito, nei quattro giorni di lavoro, oltre 6mila pasti e centinaia sono stati gli ospiti che hanno assistito agli show cooking per degustare i piatti preparati dagli chef Andrea Fanti, Maria Assunta Stacchiotti e Salvo Cravero. Forte afflusso nei corridoi dell’istituto Alessandro Farnese, dove gli allievi dei corsi di studio di cucina e sala hanno servito cioccolato, cocktail e food no-stop.L’organizzazione a cura di Fondazione Caffeina stima un afflusso complessivo di 30mila partecipanti, per un evento che ha messo la cultura, il cioccolato, i sapori d’autunno e l’intrattenimento di qualità fra i suoi pilastri. «Parliamo di un successo straordinario - ha detto Eugenio Stelliferi, sindaco di Caprarola - e a me spettano principalmente i ringraziamenti, a partire dall’impegno del Polo Museale del Lazio. Questi dati ci dimostrano che le istituzioni che collaborano riescono a costruire proposte di qualità, in grado di far muovere e appassionare le persone. Ringrazio di cuore “i miei ragazzi”, l’insuperabile Pro Loco di Caprarola che è riuscita a rispondere a migliaia di visitatori giunti soprattutto dalla Capitale»