Castiglione in Teverina, il sindaco annuncia un secondo contagio

«Sono a conoscenza della possibilità di un altro possibile contagiato, non pensate che se non scrivo è perché non mi interesso o per qualsiasi altro motivo, anzi, sono state prese misure proprio per prevenire, ma attualmente non ci sono ufficialità a riguardo». Cresce la paura a Castiglione in Teverina: il sindaco Leonardo Zannini annuncia un secondo caso di contagio, in attesa di conferma dalla Asl.

Ieri la notizia del primo infettato dal Covid-19 in paese: un medico del posto che però non esercita in loco né a Viterbo. Il secondo caso riguarderebbe un'anziana di Castiglione. In quarantena precauzionale famiglie intere, tra di loro anche il medico di medicina generale che però non al momento non risulta positivo.

«Sono giorni particolari, decisivi. Io e tutti i miei collaboratori - continua il sindaco - abbiamo a cuore la salute e l'incolumità di tutti i cittadini di Castiglione e logicamente di tutto l'intero territorio nazionale. Abbiamo attivato il servizio di consegna a domicilio dei generi alimentari e medicinali con l'aiuto della Protezione civile comunale e di molti volontari, la sanificazione delle strade, collaboriamo con le forze dell'ordine e con la Asl un minuto sì e l'altro pure, abbiamo chiesto ai volontari della Protezione civile di aiutarci nel far rispettare le misure igienico-sanitarie davanti ai negozi, etc etc. Stiamo attuando un'operazione di sensibilizzazione che credo piano piano la gente avrà a noia i miei post. Non mi interessa. Non escludo che, se servirà, prenderò decisioni più restrittive. Non credevo neanche io di avere tutta questa forza. Io non so se sarà sufficiente, questo nessuno me lo potrà dire, so solo che tutti dobbiamo avere un unico obiettivo: uscire da questo tremendo periodo», conclude Zannini.

Ultimo aggiornamento: 11:48

