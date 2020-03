© RIPRODUZIONE RISERVATA

Primo caso di contagio da Covid-19 a Castiglione in Teverina. A darne notizia in questi minuti il sindaco Leonardo Zannini sui social. «Purtroppo, anche se in via informale, sono appena stato contattato dalla ASL di Viterbo che mi ha riferito del primo caso di positività nel nostro comune. La situazione è sotto controllo, il paziente è sotto osservazione medica e da giorni non ha avuto contatti; sono costantemento in contatto con i referenti della ASL e qualsiasi comunicazione che riceverò sarà tempestivamente comunicata. Sono state attivate tutte le procedure e i protocolli dovuti e necessari. Insieme alla Asl, alle forze dell'ordine e ai familiari ricostruiremo tutti i contatti che questa persona ha avuto e si prenderanno tutte le misure opportune. Non ci sono altri contagi al momento», fa sapere Zannini.Dopo il caso dell'ortopedico di Bagnoregio scoperto ieri, questo è il secondo che colpisce la Teverina. «È un momento particolare, delicato. Serve quindi - continua il sindaco Zannini - la collaborazione e il buon senso di tutti. Mantenete la calma e, sopratutto, osservate ancora di più tutte le misure igienico-sanitarie che nel decreto e nelle ordinanze sono state specificate e che più volte ho pubblicato. È bene intenso che rispetterò la privacy della famiglia, perciò vi invito sin da ora a non chiedermi nè pubblicamente nè in privato il nome. Invio la mia più grande vicinanza alla famiglia».