Capranica, taglio del nastro per il nuovo centro commerciale ex Mineral Neri

Una grande festa, sabato a partire dalla 10 in Via Cassia 53 a Capranica. Torna infatti a brillare l’ex Mineral Neri, lo stabilimento in cui Pietro Neri diede vita alla celebre bevanda al chinotto che ha segnato un’epoca. Oggi la struttura, rimasta inalterata all’esterno, è stata trasformata in un moderno centro commerciale.

Nel punto vendita si potranno trovare tutte le referenze di ChinottIssimo, lbevanda al chinotto originale che dal 1949 è frutto di una ricetta segreta, oggi custodita e riproposta da Simone Neri, nipote del geniale inventore, con l’azienda Pneri. Pneri, con sede a Roma, è l’erede dell’azienda fondata da Pietro Neri a Capranica nel 1949 e che fino alla fine degli anni ’60 ha commercializzato il primo chinotto italiano e che per un decennio è stata al vertice del calcio regionale.

Dopo la vendita dell'azienda, dello stabilimento e del marchio, la ricetta originale dei prodotti rimane ancora un segreto di famiglia gelosamente custodito dal nipote Simone Neri, titolare della società Pneri, prodotta in Calabria e riproposta a livello internazionale esattamente come una volta, una vera e propria miscela di chinotto, ma con elementi innovativi aggiunti alla ricetta classica.

Simone, infatti, sotto la supervisione di nonno Pietro, ha sperimentato e aggiunto alla sua “famosa ricetta millenaria” ben 53 estratti officinali per creare Chinottissimo.

La struttura del centro commerciale di Capranica è gestita da un gruppo di imprenditori della ceramica di Civita Castellana (Azzurra immobiliare) che hanno investito in sintonia con l’amministrazione comunale importanti risorse finanziarie per rivitalizzare l’ex stabilimento della Mineral Neri e l’area circostante creando circa 50 posti di lavoro che aumenteranno nei prossimi anni.