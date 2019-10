I carabinieri della stazione di Capodimonte hanno identificato e denunciato un dipendente di una nota ditta di nautica, perché in tre occasioni avrebbe prelevato ingenti somme di denaro dal registratore di cassa all’insaputa del proprietario e datore di lavoro. Le indagini sono iniziate dopo le denunce del titolare della ditta per i continui ammanchi. Il dipendente è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Viterbo per furto aggravato.



