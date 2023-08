Recuperato il corpo senza vita dell'undicenne scomparsa nel Lago di Como, salve le sorelle

È stato trovato al centro della foce del torrente Meria a 20 metri di profondità il corpo della bambina di 11 anni scomparsa ieri a Mandello Del Lario, in provincia di Lecco, nelle acque del lago di Como ramo di Lecco in prossimità della foce del torrente. Il ritrovamento è stato effettuato dal gruppo di sommozzatori di Torino a circa 7/8 metri a sinistra rispetto a dove era stata vista sparire. L'acqua più limpida, anche a causa della minore quantità di gente e di barche che si trovava nella zona, di oggi ha permesso il ritrovamento del corpo. Le altre due bambine che erano insieme all'11enne in acqua ieri pomeriggio erano state salvate da due ragazze italiane che si trovavano sul posto.

Cosa era successo

Una ragazzina di 11 anni, di origini senegalesi e residente con la famiglia a Bulciago (Lecco), è scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del ramo lecchese del lago di Como, di fronte all'abitato di Mandello del Lario.

La piccola era entrata in acqua con il fratello maggiore in cerca di refrigerio come tanti villeggianti e gente della zona quando è scomparsa in profondità nel lago ma vicino alla foce del torrente Meria, nelle vicinanze del Lido.

La zona è caratterizzata anche da fosse e correnti.