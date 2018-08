Cambio di comando al reparto supporti logistici del Poligono di Monte Romano. Il colonnello Salvatore Giovanni Giacalone ha lasciato il posto al colonnello Maio.



La cerimonia si è svolta, il 3 agosto scorso, nella sala del consiglio del Comune di Monteromano alla presenza del prefetto Giovanni Bruno e del sindaco Maurizio Testa. Il sindaco Testa e tutta l’amministrazione, nell’occasione, hanno reso omaggio al prefetto ringraziandolo per la visita e per l’attenzione dimostrata per Monte Romano.



Al termine della cerimonia il prefetto e il sindaco hanno salutato il colonnello uscente Salvatore Giovanni Giacalone e dato il benvenuto, con l’augurio di una proficua collaborazione, al subentrante Maio.

Sabato 4 Agosto 2018



