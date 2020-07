Brucia il bosco di Monte Calvo

In fiamme il bosco di Monte Calvo.

Questo pomeriggio i vigili del fuoco sono stati impegnati per spegnere l'incendio divampato tra Vetralla, Blera e Monteromano.

In pochissimi tempo circa 15 ettari, tra bosco e sterpaglie, sono andati in fumo.

Sul posto la squadra in assetto boschivo e il personale di spegnimento boschivo. Ad aiutare i pompieri nelle azioni un aereo dell flotta regionale, due canadair e diverse squadre di protezione civile.

Nessuno è rimasto coinvolto nell'incendio.