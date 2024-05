Mercoledì 15 Maggio 2024, 12:16

Un appuntamento per fotografare il presente della sanità e delinearne gli scenari futuri, anche sulla base delle risorse messe a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. "Pnrr e sanità territoriale. Opportunità e prospettive per il rilancio del sistema salute" è il titolo del convegno organizzato dalla Cisl Fp di Viterbo per venerdì 17 maggio alle ore 15,00 nella sala convegni delle Terme dei Papi.

A introdurre il confronto sulla riforma delineata dalle risorse europee nonché dal decreto 77 del 2022 sarà la reggente della Fp Cisl di Viterbo, Stefania Gunnella.

A seguire, interverranno il Segretario generale della Cisl Lazio, Enrico Coppotelli; il reggente della Cisl Fp Lazio, Giancarlo Cosentino; il commissario straordinario della Asl di Viterbo, Egisto Bianconi; l'assessore ai Lavori pubblici, politiche di ricostruzione, viabilità e infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi; il consigliere della Regione Lazio, Daniele Sabatini; il sindaco di Viterbo, Chiara Frontini. A concludere sarà, infine, Roberto Chierchia, segretario nazionale della Cisl Fp.