Cade con la bici nel bosco di Sant'Angelo, grave 70enne ricoverato a Belcolle

Brutta caduta in bicicletta stamattina a Cura di Vetralla per un settantenne di Capranica. L'uomo, B. A. le sue iniziali, si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Belcolle.

L'incidente è avvenuto intorno alle 10 all'interno del bosco di Sant'Angelo, alle pendici di Monte Fogliano, nel territorio di Cura di Vetralla, una zona molto frequentata dai biker. L'uomo è caduto dalla bicicletta durante una pedalata, mentre si trovava insieme ad altri amici.

Sul posto per i soccorsi sono intervenut una ambulanza del 118, i vigili del fuoco e l'elisoccorso. Le operazioni di recupero della persona ferita sono state complesse, perché la zona è impervia. Il settantenne è stato stabilizzato e poi spostato a bordo di un campagnola dei vigili del fuoco fino a uno slargo, dove ad attenderlo c'era il Pegaso. Il ferito è stato portato all'ospedale di Belcolle in codice rosso.

Al momento non è ancora chiara la causa dell'incidente, forse un bastone finito tra i raggi delle ruote o il terreno reso particolarmente insidioso dalle piogge dei giorni scorsi.