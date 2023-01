Lunedì 30 Gennaio 2023, 04:25

Ronciglione si è colorata di maschere ed è stata invasa da stelle filanti, coriandoli e tanti turisti per tutto il giorno. Oltre mille i partecipanti mascherati con abiti molto curati, di pregevole fattura e variopinti, che hanno fatto parte di una quindicina di gruppi mascherati e cinque carri allegorici per dare vita al 330° Corso di Gala che ha sfilato per le via del centro storico nel pomeriggio. La giornata inaugurale è trascorsa tra maschere, carri, Ussari, bande folcloristiche, artisti di strada, street food che hanno accolto migliaia di amanti del Carnevale, arrivati da tutta Italia.

Alle 11 è iniziato il “Carnival Street Artist Show”, il Festival degli artisti di strada e poi ancora la rappresentazione goliardica “roncionese” a cura del “Padiglione delle Meraviglie”; alle 12 c’è stata l’apertura degli stand dei prodotti tipici e gastronomici, molto apprezzati dai turisti. Poi si è entrati nel vivo dalle 15, con l’esibizione della Banda cittadina “Alceo Cantiani”, le Majorettes e la parata Storica degli Ussari. Intorno alle 16 il via del Corso di Gala che ha riempito le strade del borgo di musica e tanta allegria fino a serata inoltrata.

Sono in programma altri due appuntamenti per i Corsi di Gala: il 5 e 19 febbraio. Tanti gli appuntamenti da non perdere anche nella settimana clou del Carnevale, che si apre il 16 febbraio, Giovedì grasso, con il rintocco del Campanone alle 14,30, e si conclude martedì 21 febbraio, con la Morte di Re Carnevale. In mezzo sabato 18 febbraio è invece il Sabato Ghiotto.