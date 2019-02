Art Ceram si aggiudica il Design Plus -Ihs 2019 con la collezione The One

Ultimo aggiornamento: 15:10

Si allunga la serie dei riconoscimenti internazionali per le aziende del distretto della ceramica di Civita Castellana. La Artceram ha conquistato il Design Plus - Ish 2019 con la collezione The One disegnata dallo studio Meneghello Paolelli associati.Il premio organizzato da German design council è stato attribuito da un autorevole gruppo di esperti internazionali, «valutando la collezione esempio di eccellenza e di perfetto connubio tra tecnica e design». Il riconoscimento sarà consegnato all'azienda all'apertura della fiera Ish di Francoforte, il prossimo 11 marzo.The One rappresenta un'innovazione nel linguaggio progettuale della ceramica sanitaria. Bordo fino, assenza di brida e sedile senza cerniere rendono la collezione di sanitari unica e innovativa. Segno distintivo di The One è il sedile senza cerniere, incassato nel corpo ceramico ottenuto dalla fresatura di un'unica lastra ad alta resistenza e ultrasottile, realizzato con tecnologia esclusiva. Lo sgancio è rapido, l'igiene totale. La collezione The One è già al suo quinto riconoscimento: Design award Plus by Ish 2019; due menzioni speciali dell'Adi Design index 2018 e del German Design award 2019, Adi Premio Eccellenze del design nel Lazio 2018; l'Adi Ceramics & bathroom Design award.«Artceram - commenta l'amministratore delegato Alberto Brunelli - è un'azienda dinamica che punta strategicamente su innovazione e design per valorizzare il brand. L'obiettivo è quello di creare collezioni che fondano bellezza e ricerca tecnologica, design e cura delle lavorazioni manuali, con la capacità di dettare mode e tendenze. Siamo fieri di questo riconoscimento che premia The One e la nostra filosofia aziendale».