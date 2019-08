Annullato lo spettacolo di Teo Teocoli al Castello di Santa Severa. Così il rimborso dei biglietti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Annullato lo spettacolo di Teocoli di domani sera al Castello di Santa Severa (Roma). L'organizzazione di Caffeina Cultura comunica che, per problemi di salute dell’artista, l’evento “Tutto Teo” di e con Teo Teocoli previsto per domani 6 agosto all’Arena grande del Castello di Santa Severa, è stato annullato.Le modalità di rimborso dei biglietti sono le seguenti: coloro che hanno acquistato i biglietti potranno procedere alla richiesta del rimborso presso il punto vendita in cui hanno effettuato l’acquisto, qualora si sia proceduto all’acquisto online il rimborso potrà essere richiesto scrivendo a info@caffeinacultura.it e inviando copia del titolo di acquisto entro e non oltre il 20 agosto p.v. Verrà rimborsato solo il costo del biglietto e non il diritto di prevendita.Info: Castello di Santa Severa, Ss1 Via Aurelia, Km 52,6; 00058 Santa Marinella (Rm). Tel. 06-39967999.