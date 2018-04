“A un passo dal cielo", l'escursione nella valle dei Calanchi della Teverina

La valle dei Calnchi nella Teverina (provincia di Viterbo) come meta di un'escursione in mezzo alla natura e alla storia. La prossima domenica 22 aprile, in collaborazione con l’associazione Calanchi '63, la Pro loco di Viterbo propone una gita «a un passo dal cielo con la regina delle escursioni della nostra provincia, la più spettacolare ed impegnativa, i Calanchi tra Lubriano e Civita di Bagnoregio».



I calanchi sono delle particolari forme di erosione create dagli agenti atmosferici, in particolare dalle acque pluviali, nelle argille del Pliocene depositate in più riprese dall’oceano, soprattutto attorno a due milioni di anni fa. Osservando la rupe su cui poggia Civita di Bagnoregio, meta turistica sempre più gettonata e in procinto di entrare nell'elenco dei siti partimonio dell'Unesco, si possono notare le diverse stratificazioni geologiche, dal basso verso l’alto troviamo basamenti calcarei e argille sabbiose, su queste poggiano ulteriori sabbie e conglomerati.



Questo territorio di alto valore naturalistico, denominato “Forre della Teverina” è compreso nei Comuni di Bagnoregio, Castiglione in Teverina, Celleno, Civitella d’Agliano, Graffignano e Lubriano, con notevoli testimonianze del periodo etrusco. «Un’escursione di 12 chilometri per oltre 550 metri di dislivello, di difficoltà impegnativa, attraversando la Valle dei Calanchi da Lubriano a Civita di Bagnoregio, ultima tappa della visita», spiegano dalla Pro Loco.



Info e prenotazioni : segreteria@prolocoviterbo.it oppure al 393 3232478

Giovedì 19 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:21



