Martedì 11 Aprile 2023, 05:15

La città che muore è più viva che mai. Pasqua e Pasquetta con oltre 10 mila visitatori: «Siamo tornati ai livelli pre pandemia», dicono il sindaco Luca Profili e il presidente di Casa Civita Francesco Bigiotti.

A Civita di Bagnoregio numeri altissimi. «È andata molto bene - commenta il sindaco - il trend è molto positivo, ma allo stesso tempo anche gestibile». Rispetto agli scorsi anni? «Facendo riferimento al 2021 siamo sopra, perché abbiamo recuperato una parte di quel turismo asiatico e statunitense - continua Profili - che sta pian piano sta tornando». Non solo: la città che muore ormai ha raggiunto un livello di notorietà a livello mondiale, quindi oltre al richiamo di tutta Italia «le presenze più massicce si registrano da Cina, Giappone, Stati Uniti, Taiwan, Corea del sud».

Casa Civita per decongestionare le file all’entrata ha pensato di spingere ancora più forte su un servizio già esistente: la biglietteria online, che consente l’entrata diretta. «Questi sono giorni in cui si registrano migliaia di presenze - spiega Bigiotti – quindi abbiamo consigliato di seguire questa strada. Sta funzionando, ci hanno dato ascolto: abbiamo venduto online il triplo di quanto del 2019». Si parla di numeri consistenti. «Tra Pasqua e Pasquetta - continua Bigiotti - contiamo ben oltre 10 mila persone, il 20 per cento ha acquistato online. Significa decongestionare in maniera importante le file e le biglietterie sul posto, che comunque sono state potenziate».

In questi due giorni il grosso della massa è italiano, «ma dal lunedì al venerdì - conclude - siamo al 50 per cento di stranieri, molti orientali. Siamo ritornati ai momenti floridi del 2018-2019».

Poi ci sono le star. Una ci ha anche acquistato casa: il cantante Harry Styles con la moglie, regista e produttrice. Così come lo psichiatra Paolo Crepet. In visita c’è stato in questi giorni Bryan Cristante della Roma, qualche mese fa l’attrice Diane Keaton.