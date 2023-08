A piedi sulla strada Castrense con cinquanta grammi di cocaina, nei guai tre giovani ventenni

Continua l’azione dei carabinieri della Compagnia di Tuscania per il controllo del flusso turistico nei fine settimana e di contrasto dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. Tre giovani ventenni, due italiani e un cittadino del Marocco, sono stati fermati a piedi fuori il centro abitato di Valentano, dove i militari hanno rinvenuto cinquanta grammi di cocaina che i tre alla vista delle divise hanno tentato di disfarsi. Allo straniero, già destinatario di un decreto di espulsione dal territorio nazionale, in quanto privo di regolare permesso di soggiorno, è stato emesso nei suoi confronti un nuovo provvedimento di espulsione. Tutti e tre sono stati denunciati per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e la droga è stata sequestrata.

Sono stati invece rinvenuti dai carabinieri di Valentano quattro grammi di hashish a un 29enne di origine ucraina che passeggiava nella zona turistica del lungolago di Gradoli. Altri 25 grammi di hashish sono altresì spuntati tra i bagagli in un’autovettura di una turista di 34 anni, fermata sulla strada regionale Castrense nei pressi di Valentano. La donna è stata denunciata in stato di libertà per detenzione illecita di sostanza stupefacenti.

I controlli degli uomini dell’Arma si sono spostati in questo fine settimana anche a Gradoli, dove è stato sorpreso un 56enne alla guida di una Mercedes precedentemente confiscata. È stato denunciato per appropriazione indebita e sanzionato per mancata copertura assicurativa del mezzo.

Nei guai anche un 66enne di Vignanello, denunciato per aver causato un incidente stradale mentre era la guida del proprio veicolo sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

All’uomo è stata ritirata la patente e sospesa per un anno a seguito di un’ordinanza del prefetto.

In questo weekend sono stati impegnati anche i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Tuscania per un incidente avvenuto alle otto di domenica mattina. Tre autoveicoli si sono scontrati sulla strada provinciale Tuscanese, in direzione Viterbo. Dai primi accertamenti delle forze dell’ordine è emerso che un 19enne, in compagnia di un suo coetaneo a bordo di una Fiat 500, di rientro dalla movida notturna del litorale, nel sorpassare un veicolo che lo precedeva ha invaso la corsia opposta andando a collidere contro due autovetture che provenivano dal senso di marcia opposto. Gli occupanti dei mezzi coinvolti, due famiglie che stavano andando al mare, sono stati tutti trasportati per le ferite riportate al pronto soccorso dell’ospedale Belcolle del capoluogo. Il conducente della Fiat 500 è stato sottoposto agli esami tossicologici.