Solstizio d'estate, l'alba vista da Stonehenge

Come ogni anno si ripete il rituale. Una folla si è riunita a Stonehenge, nel Sud dell'Inghilterra, il 21 giugno, per ammirare l'alba nel solstizio d'estate. Il monumento Patrimonio dell'Umanità, costruito 5.000 anni fa, in questo giorno regala uno spettacolo unico quando i raggi del sole iniziano a filtrare tra i monoliti. Una festa che si svolge tra rievocazioni storiche, riti pagani e spettacoli che richiamano il medioevo.