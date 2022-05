Oggi voliamo in Spagna: facciamo rotta su Benidorm, che ha ottenuto la qualifica di Smart Destination per la sua "intelligence turistica" e il suo sviluppo verticale che la rendono una città unica nel suo genere nel panorama europeo. Ma oltre allo skyline c'è di più: dai parchi naturali alle escursioni in barca, fino alla città vecchia, cuore della movida notturna