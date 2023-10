Praga, da Lumia giochi con videomapping e proiezioni in 3D

di Nicole Cavazzuti

Hai in programma un weekend con la famiglia a Praga?

Allora, prendi nota: fai un salto da Lumia Gallery per una trascinante immersione nell'arte digitale. Vi divertirete tutti.

Si tratta di un’esposizione interattiva di arte digitale ospitata in uno storico palazzo in via Celetná 15, in centro. Una mostra unica nel suo genere non solo a Praga, ma in tutta la Repubblica Ceca con opere temporanee, sempre in divenire, che permette di divertirsi tra le videoproiezioni interattive, il labirinto di specchi, i videomapping, le proiezioni 3D e il cinema caleidoscopico.