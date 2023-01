Nino Di Matteo: «Se Messina Denaro collabora, lo Stato sia pronto ad affrontare la verità»

“Io mi auguro che Matteo Messina Denaro faccia una scelta di collaborazione, non di raccontare qualcosa, la collaborazione è qualcosa di diverso, significa riferire il vero, riferire tutto. Sarebbe una collaborazione davvero importante, segnerebbe una svolta decisiva nella lotta a ‘Cosa Nostra’. È chiaro che la collaborazione è tanto più auspicabile nel momento in cui lo Stato dimostri, in tutte le sue componenti, di volerla quella collaborazione. In che senso: se come è possibile, come credo, Matteo Messina Denaro è a conoscenza di segreti importanti, è importante che lo stato faccia comprendere che non ha paura di affrontare determinate questioni, determinati argomenti, con la cautela necessaria ma anche con l’approfondimento e la voglia di verità necessarie”. Lo ha detto a Sky TG24 il magistrato Nino Di Matteo, membro del Csm e già sostituto procuratore a Palermo e Caltanissetta.