Catania, quattro cocktail bar d'autore da scoprire

di Nicole Cavazzuti

Chi l'ha detto che la vacanza a Catania non possa contemplare anche un cocktail da Oscar? Anzi. Nella Milano del Sud si assiste a una rivoluzione in tema mixology. E se il Boheme, ormai 8 anni fa, è stato pioniere in città di questa seconda Golden Age del bere miscelato, oggi sono ben 4 i locali che preparano drink d'autore di assoluta qualità. Tutti da provare. Intanto, scoprili nel video servizio.