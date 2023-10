Tajani: «Solidarietà ad Israele, ma invito a reazione proporzionata»

(LaPresse) Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani a margine di una convegno a Roma sulla sicurezza parla di Israele. “In Israele ho portato la soldiarietà per il criminale omicidio dei cittadini israeliani che ha ricordato il rastrellamento del ghetto di Roma o degli ebrei durante l’Olocausto ed ho però invitato anche ad una reazione proporzionata perchè il diritto di Israele ad esistere non può essere messo in discussione da nessuno ma il popolo palestinese non può essere confuso con Hamas che usa i palestinesi in modo criminale come scudo umano e noi vogliamo che si arrivi all’obiettivo di due popoli due Stati", ha detto il vicepremier.