Premierato, Meloni: "La Costituzione non è un moloch intangibile né è esclusiva di una sola parte"

(Agenzia Vista) Roma, 08 maggio 2024 "La Costituzione offre una cornice. Non è un moloch intangibile, non è mai stata pietrificata. Chi ritiene di essere depositario esclusivo ne mette in crisi la funzione unificante, se la Costituzione deve essere di tutti l’interpretazione non può privilegiare una solo cultura politica e uno solo punto di vista" lo ha detto la premier Meloni, intervenendo all'evento 'La Costituzione di tutti - Dialogo sul premierato', che si è tenuto nella Sala della Regina alla Camera. Durata: 01_52 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 08-05-24 Premierato Meloni La Costituzione non e un moloch intangibile ne e esclusiva di una sola parte 01_52