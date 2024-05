Sbarra (Cisl) su arresto Toti: "Preoccupano eventuali rallentamenti su investimenti Pnrr in Liguria"

(Agenzia Vista) Roma, 8 maggio 2024 “È un problema molto sedimentato, antico, diffuso, che va oggettivamente combattuto. Rispetto alle ultime vicende legate alla Liguria siamo preoccupati perché non ci siano rallentamenti rispetto a grandi investimenti economici collegati al Pnrr dei fondi strutturali. Pensiamo che queste dinamiche non rallentino, non frenino e disperdano il potenziale di crescita e di sviluppo collegato a molti investimenti in Liguria”, il commento del segretario generale della Cisl Sbarra in merito all’arresto del governatore della Liguria Toti, a margine dell'assemblea di Confcooperative. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev