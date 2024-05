Roberto Vecchioni: "Mondo già in guerra, è un conflitto di pensiero e culture"

(Agenzia Vista) Milano, 8 maggio 2024 “Questo mondo più che minacciarla la sta facendo la guerra, perché la guerra non è soltanto tra due fazioni, è una guerra di pensiero, culture e immaginare la vita. Per questo ci vogliono dibattiti, riunioni, convegni per tentare di veder la vita nella stessa maniera”, ha spiegato Roberto Vecchioni sul tema dei conflitti mondiali, a margine dell’evento organizzato per la festa dell’Europa dalla Rappresentanza della Commissione europea a Milano, in collaborazione con l’Ufficio del Parlamento europeo a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev