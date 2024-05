Premierato, Meloni: "Il referendum è divisivo ma necessario di fronte alla tattica politica"

(Agenzia Vista) Roma, 08 maggio 2024 "Io lavoro pe una riforma con un consenso più ampio ma quando la risposta è 'la fermeremo con i nostri corpi', la vedo dura. Se si ponesse una questione di merito, posso rispondere, così il merito è un po più difficile. Ci sono due strade: gettare la spugna o proseguire. Gettare la spugna è fare come in questi anni, oppure lasciare un’altra possibilità, chiedere agli italiani: è una possibilità che credo debba essere esplorata. Certo sarebbe meglio non arrivare a un referendum divisivo, ma la Repubblica è nata da un referendum divisivo, ed è stato un bene: è la democrazia e i padri costituenti hanno deciso che questa fosse una possibilità" lo ha detto la premier Meloni, intervenendo all'evento 'La Costituzione di tutti - Dialogo sul premierato', che si è tenuto nella Sala della Regina alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev