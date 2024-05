Piantedosi riceve il ministro dell'Interno slovacco Sutaj Estok, incontro al Viminale

(Agenzia Vista) Roma, 8 maggio 2024 Il ministro dell’Interno Piantedosi ha ricevuto, al Viminale, omologo slovacco Sutaj Estok, in un vertice sulla cooperazione suggellato dalla firma dell’accordo in materia di sicurezza tra Italia e Slovacchia. Per l’occasione, Piantedosi ha anche ringraziato Sutaj Estok per l’intervento dei Vigili del fuoco durante l’alluvione che un anno fa ha colpito l’Emilia Romagna. / Ministero dell’Interno Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev