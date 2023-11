Mazzarri e il giorno in cui annunciò l'addio al Watford

In attesa di conoscere il futuro sulla panchina del Napoli , riviviamo la conferenza stampa di qualche anno fa di Mazzarri all'epoca tecnico del Watford. Secondo il Daily Mail, tra i motivi della separazione tra il tecnico e la società c'era il mancato gradimento dei giocatori in merito alle istruzioni in italiano e la limitata libertà concessa durante la settimana. Inoltre, all'epoca, si parlava molto della scarsa conoscenza dell'inglese da parte di Mazzarri.