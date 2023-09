Milano, tifoso del Newcastle si butta nel naviglio e gareggia con una canoa

A Milano la tensione per la prima partita di Champions League tra Milan e Newcastle è alle stelle. Un tifoso inglese ha pensato di alleggerirla così: buttandosi nel naviglio e "gareggiando" con un gruppo di canoisti che transitavano di lì. Le temperature estive e il livello alcolico, come si vede dalle immagini, hanno senz'altro aiutato. I tifosi inglesi, giunti in massa nel capoluogo lombardo per sostenere la propria squadra, hanno invaso le vie di Milano e nella notte si sono anche registrati degli scontri. La partita è in programma a San Siro alle 18.45.

