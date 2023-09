Immobile, non solo campo: sarà testimonial Now per la Champions. Insieme a lui altri tre giocatori

Mentre José Mourinho sarà il testimonial Sky per le coppe europee, Ciro Immobile sarà quello di Now per la Champions League. Il capitano della Lazio si prepara a scendere in campo per l'esordio contro l'Atletico Madrid, ma intanto è atteso da una nuova avventura. L'attaccante sarà infatti uno dei volti della piattaforma streaming, ma non sarà l'unico. Insieme a lui ci saranno infatti il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, quello del Milan, Davide Calabria, e il centrocampista dell'Inter, Hakan Calhanoglu.

Quattro calciatori simbolo in rappresentanza delle quattro squadre che saranno impegnate nei gironi di Champions League. Su Now saranno poi trasmesse anche le altre due coppe europee, con la Roma e l'Atalanta impegnate in Europa League e la Fiorentina in Conference League.