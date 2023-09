Serie A, la Juve batte di misura il Lecce

La Juventus batte 1-0 il Lecce all'Allianz Stadium nell'anticipo della sesta giornata di Serie A. Decisivo il gol di Milik. I bianconeri si portano temporaneamente al secondo posto in classifica a 13 punti. Oggi altre 6 partite, spiccano quelle della capolista Inter che riceve il Sassuolo, la trasferta a Cagliari del Milan e l'impegno casalingo del Napoli con l'Udinese, con i partenopei scossi dalle polemiche per lo scontro tra Oshimen e la società. L'attaccante, già ai ferri corti con il tecnico Garcia, e il suo agente minacciano querela per due video che irridevano il giocatore apparsi sul profilo tik tok del club, poi rimossi. Domani 3 gare tra cui la sfida a Marassi tra Genoa e Roma. (LaPresse)