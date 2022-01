Le parole del nuovo centrocampista giallorosso: «Avevo voglia di una nuova sfida, non ho paura di venire qui con la formula del prestito. Sono qui per dimostrare il mio valore sia in allenamento che in partita. Voglio dimostrarlo per rimanere qui a lungo e il modo migliore per farlo è iniziare a vincere le partite»