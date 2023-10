Olimpiadi 2028 a Los Angeles, nuovi sport ammessi dal Cio

«Baseball/softball, cricket (T20), flag football, lacrosse (sixes) e squash sono stati ufficialmente inclusi come sport aggiuntivi nel programma dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2028). La decisione è stata presa dalla 141esima Sessione del Comitato Olimpico Internazionale a Mumbai. I cinque sport sono stati proposti dal Comitato Organizzatore LA28 come pacchetto esclusivo per la loro edizione dei Giochi e sono stati esaminati e supportati dalla Commissione del Programma Olimpico e dal Comitato Esecutivo del Cio». Lo fa sapere il Cio dal suo sito. Per il baseball e il softball , il cricket e il lacrosse si tratterà di un ritorno ai Giochi Olimpici, mentre il flag football e lo squash faranno il loro debutto olimpico a Los Angeles. «La scelta di questi cinque nuovi sport è in linea con la cultura sportiva americana e presenterà gli sport americani iconici al mondo, portando allo stesso tempo gli sport internazionali negli Stati Uniti. Questi sport renderanno unici i Giochi Olimpici LA28 -ha affermato il presidente del Cio Thomas Bach-. La loro inclusione consentirà al Movimento Olimpico di interagire con nuove comunità di atleti e tifosi negli Stati Uniti e nel mondo».