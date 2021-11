Nuoto, Quadarella: «Bello vincere il titolo italiano, spero di arrivare più in forma ai Mondiali. Pellegrini? Sarà una bella emozione»

Nel giorno dell'addio alla vasca, e ai suoi 200 metri, di Federica Pellegrini, Simona Quadarella, campionessa del mondo dei 1500 stile libero a Gwangjiu del 2019, ha vinto il titolo italiano ai campionati invernali di nuoto di Riccione. La romana, classe 1998, al Messaggero ha raccontato la sua felicità per la vittoria, ma ha anche parlato della prossima sfida che la attende: «Spero di arrivare ai Mondiali più in forma», ha detto. Un pensiero, poi, lo ha dedicato anche alla Divina: «Sarà davvero emozionante essere qua nell'ultimo giorno in acqua di Fede».