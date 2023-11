Mourinho: «Alla squadra manca la mentalità nelle trasferte»

Le parole del tecnico alla vigilia della partita contro l'Udinese: « Penso che fuori casa quello che ci manca sia un po’ di mentalità che ho avuto sempre in carriera ed è godere dell’antagonismo di giocare fuori casa. A me con qualche squadra che ho avuto mi piaceva più giocare fuori che in casa. Noi come squadra non godiamo molto fuori casa, c’è gente a cui manca più il conforto di casa. Manca la mamma, manca il papà, la nonna che fa il dolce».

La Roma femminile batte l'Ajax e vola in testa al girone: decidono Giacinti (doppietta) e Giugliano. Mou in tribuna