Taekwondo, al Foro Italico i campioni del domani per il Kim e Liù 2024

Il Foro Italico centro del taekwondo in Europa: se ciò è possibile, è merito dell’arte marziale coreana che, negli anni, ha saputo rubare il cuore a tantissime persone in Italia. Molta di questa gente si è riversata al Foro oggi e lo animerà fino al 3 giugno, per quattro giorni dedicati a due importanti tornei giovanili, il Kim e Liù e l’Olympic Dream Cup, che hanno radunato nella Capitale quasi 3000 piccoli atleti italiani ed europei con le loro famiglie. «Siamo felici di tornare al Foro Italico grazie alla collaborazione con Sport e Salute, Dipartimento per lo Sport e CONI», sorride Angelo Cito, presidente della FITa (Federazione Italiana Taekwondo), organizzatrice dei due eventi.