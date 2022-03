Il tecnico giallorosso alla vigilia della partita contro il Vitesse: «Nell'ultima partita abbiamo fatto 5 cambi perché la panchina era di qualità. Nel resto della stagione era difficile perché mancava sempre qualcuno per Covid o infortunio. Ora abbiamo una rosa forte, unita. Abbiamo anche due obiettivi chiari a disposizione. Siamo in lotta per la Champions e per raggiungere il miglior piazzamento possibile, ogni partita è decisiva e sono contento dei giocatori. Non sarà turnover».