Mourinho: «Ho deciso di non prendere più una giornata di squalifica»

Le parole del tecnico della Roma alla vigilia della partita contro l'Empoli: «Ho deciso di non essere in controllo totale della situazione. Non sono perfetto e una cosa è quello che penso di fare e una è quella che farò. Il mio obiettivo è avere zero giornate di squalifica sia in campo che in conferenza. Se non vado in conferenza è una decisone mia, ma mai perché sono nervoso».