Juventus, Fagioli comincia piano terapeutico: «Incontro costruttivo»

Nicolò Fagioli ha cominciato il suo percorso contro la ludopatia. Il centrocampista della Juventus , finito nell'inchiesta scommesse della Procura di Torino e squalificato per 12 mesi di cui 5 di percorso riabilitavo per superare la dipendenza, si è presentato intorno alle 18 nella sede dell'Ordine degli psicologi del Piemonte, a Torino. Il ventiduenne centrocampista bianconero è stato accompagnato da alcuni componenti del suo entourage e del club bianconero, ma non ha fatto dichiarazioni