Prima del fischio d'inizio di Irrati, l'artista italo-brasiliana Gaia e la cantante ucraina Kateryna Pavlenko cantano «Imagine» dal cerchio di centrocampo come messaggio di pace per la guerra in Ucraina ed emozionano i 40mila dello Stadium, tornato finalmente al 100% della capienza. Szczesny, sposato con una donna ucraina, non è riuscito a trattenere le lacrime.