Giornate Mondiale della Vespa 2024: appassionati da tutto il mondo si riuniscono a Pontedera

Già arrivati in 12.000, anche dall'Asia

Migliaia di appassionati di Vespa si sono radunati a Pontedera in Toscana, che quest'anno celebra il suo 140° anniversario e luogo di nascita della Vespa, per festeggiare le Giornate Mondiali della Vespa 2024. All'evento sono registrati 8.000 fan della Vespa rappresentanti 54 nazioni e oltre 660 club della Vespa provenienti da cinque continenti. «La nostra vita ruota attorno alle Vespe, e Pontedera è il luogo di nascita della Vespa» afferma un appassionato proveniente dalla Spagna.I Vespa World Days hanno attirato 12.000 appassionati da tutto il mondo a Pontedera, appunto, cuore della Piaggio e città natale della Vespa. Questo evento annuale, che si svolge dal 18 al 21 aprile, vede la partecipazione di scooteristi di ogni età, su modelli storici e recenti, giunti da ogni angolo del pianeta, inclusa l'Asia. Il Vespa Village è il cuore dell'evento, dove i partecipanti ritirano i pass per la grande parata del 20 aprile. Al Museo Piaggio, che celebra i 140 anni del gruppo, i visitatori di varie nazionalità possono esplorare la storia della Vespa e scattare selfie per immortalare la loro presenza. Questo raduno non solo esalta il design italiano, ma è anche un'occasione per gli amanti della Vespa di condividere la loro passione.