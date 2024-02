Ferrari, premio ai dipendenti senza giorni di assenza

Quest'anno, i 5.000 dipendenti di Ferrari in Italia riceveranno un premio di competitività fino a 13.500 euro, mentre il prossimo anno il valore massimo potrà arrivare a circa 17.000 euro. Il premio sarà legato alle presenze al lavoro e, per raggiungere l'importo massimo, i dipendenti non dovranno aver fatto neppure un'assenza durante l'anno. L'accordo per il premio di competitività è stato rinnovato e prevede così condizioni migliorative sotto l'aspetto economico, oltre a un'attenzione particolare ai temi della formazione. Infine è stato annunciato un piano di azionariato diffuso per i dipendenti, con la possibilità di ricevere parte del valore in azioni della società su base volontaria e secondo uno specifico regolamento.