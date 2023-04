Roma-Feyenoord, Mourinho: «Dybala in dubbio contro gli olandesi fino all'ultimo»

EMBED





Il tecnico giallorosso alla vigilia del quarto di ritorno contro gli olandesi: «Non so se può giocare dal primo minuto. Avete visto l'allenamento con il riscaldamento e il torello. Dopo abbiamo fatto organizzazione tattica con bassa intensità e abbiamo deciso di dare a Paulo altre 24 ore prima di capire se può giocare. Domani mattina faremo qualcosa di intenso per capire se gioca o se sarà in panchina».